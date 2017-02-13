HBL》南山驚險晉4 教頭不捨掉淚

南山女籃闖進HBL四強，教練楊淑淨（中）認為子弟兵表現起伏還是太大。（記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／新北報導〕天助自助，南山高中沒放過北一女輸球所給的晉級機會，昨在板橋體育館面對苗栗高商，雖然從領先15分到末節被追到3分差，仍以59：52搶下關鍵1勝，重新成軍第2年就搭上HBL女甲級4強列車，將與普門、滬江、永仁會師台北小巨蛋。

和北一女比勝負關係出線

由於北一女輸給永仁高中，南山只要拿下苗商，就能取得相同的4勝3敗戰績，且因先前贏過北一女，比較勝負關係，即可搭上4強末班車。

南山教頭楊淑淨表示，賽前根本不敢知道北一女的戰況，原本也不希望球員知曉，怕擾亂軍心，最後是學校主任把消息告訴大家，但聽到的當下，還是安心不少，也明白為何而戰。

南山一路走來，包括溫思涵、陳靳豫萱等主力陸續掛傷號，就連前鋒吳明臻都帶傷上陣，想不到倒吃甘蔗晉級4強。心疼子弟兵的楊淑淨，回想這段過程不禁哭成淚人兒，只是她也希望子弟兵抗壓性再強一點，才不會又出現瞬間崩盤的窘境。

值得一提的是，這是楊淑淨二度攻「蛋」成功，前一次94學年度，她還穿著海山高中球衣，這回卻得帶兵作戰，身為第一批進駐台北小巨蛋的HBL球員，她遙想當年說：「那時候比賽，小巨蛋還只開放一半給我們而已耶。」