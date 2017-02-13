HBL》上半場贏16分 小綠綠遭逆轉

北一女昨慘遭永仁逆轉，連續兩年無緣四強，球員們難過落淚。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕只要拿下1勝即能重返4強舞台的「小綠綠」北一女中，昨浪費上半場16分領先，以61：66慘遭永仁高中逆轉，與南山高中同為4勝3敗，經比較對戰勝負，只能接受連兩年屈居第五的事實。

抗壓不足 下半場熄火

北一女上半場以犀利攻勢，打得對手難以招架，下半場卻判若兩隊，進攻熄火僅攻下18分，拱手將4強門票讓出。主帥駱燕萍坦言，中場休息有提醒球員要小心，但下半場球員的專注力、體能皆下降，加上背負贏球壓力，整體表現大打折扣。

上屆預賽拉出5連勝、本季繳出4勝1敗佳績，北一女卻兩屆在8強打得跌跌撞撞，駱燕萍不願苛責子弟兵，她說：「我給球員的拚勁打100分，能打進8強已不容易，很滿意了，往後會加強球員的心理素質，下學年再來挑戰4強。」

隨著本季抱憾收尾，北一女昨提前邁入新時代，現任隊長葉依婷卸下重擔，改由高二游舒涵接棒，她表示：「雖然我想在小巨蛋裡接下隊長重任，現在時間雖然提前了，我還是願意扛起責任，下次一定要帶領大家進去小巨蛋。」