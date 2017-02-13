陳世念「破病」照上 裕隆港都開胡

隆後衛陳世念（左）昨克服腸胃不適，率隊以83：77力退台啤，終止台啤五連勝。（記者黃志源攝）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕裕隆後衛陳世念昨克服腸胃不適，與周士淵聯手飆進8個三分球，斬獲本季新高19分，助隊以83：77力退台啤，終止台啤五連勝，裕隆本季在高雄巨蛋總算開胡，教練魏永泰表示，賽前他就有預感會轉運。

陳世念來到高雄似乎水土不服，上吐下瀉，一上場頭很暈，至於三分球6投5中，他自稱沒太驚訝，「畢竟我生涯命中率也不差。」他生涯三分球命中率33%。

高雄人周士淵昨在港都打出佳作，攻下15分、4抄截的他表示，自己有特別準備，只是前一役節奏不在掌握之中，這場就是逼自己熱開，很開心球隊也找回屬於裕隆的風格。

聯盟戰績龍頭達欣昨末節頂住落後壓力，周儀翔正規賽關鍵助攻，布拉扣籃追平，拚到延長加賽，周儀翔加班階段貢獻7分，助隊以98：91氣走璞園，用勝利慶祝蘇翊傑的千次助攻之夜。

蘇翊傑達成生涯1000次助攻

蘇翊傑於SBL打滾10季、累計248場出賽，昨全場傳出6次助攻，生涯1000次助攻里程碑達陣，成為SBL史上第四人。季初他原本有機會挑戰最速助攻王，但因足底筋膜炎傷勢，未能打破陳世念243場達陣千助攻紀錄。