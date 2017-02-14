南山問鼎2連霸 罰球「準星」是隱憂

隊長李家慷是南山高中尋求連霸的關鍵人物。（資料照，記者王藝菘攝）

罰球命中率60% 敬陪末座

〔記者林宗偉／綜合報導〕105學年度HBL男、女子組四強出爐，各隊經過8強賽廝殺後，各有課題要克服，儘管南山男籃最具封王相，在得分、失分、籃板、失誤都有最佳表現，但罰球命中率僅60%敬陪末座，恐成隱憂。

在8強賽取得7連勝的南山高中，場均是最多的81.86分，場均只失64.43分也是最低，比下場均失67.86分的「綠色神盾」松山高中，也優於能仁家商的65.14分。

4強賽對能仁 預估硬戰

南山將在4強賽與能仁進行本季第4度對決，雖然南山8強賽贏球，報了預、複賽二連敗之仇，但總教練許時清坦言：「肯定難打。」除了得注意能仁謝亞軒、蘇志誠兩名射手，對籃板球的爭搶意識及場上專注力都得再提升，才不會關鍵時刻遭翻盤。

松山場均79.86分在男子四強排第二，不過，過度倚重高國豪得分也是隱憂之一。（資料照，記者林正堃攝）

松山過度倚重高國豪

從預賽起13連勝的松山，8強賽最後兩戰都碰壁，是近3季以來首次吞下連敗，綜觀近7戰數據，松山場均79.86分在四強排第二，失分控制也在水準之上，不過19.29次失誤數是4隊最多，過度倚重高國豪得分，都得加緊調整。

高苑工商教頭廖楚翔便表示，相較南山陣容完整，4強首戰碰上松山還有一搏機會，只是高苑8強賽場均得、失分皆達72.14分，讓他把防守列為加強的第一課題。

至於跌跌撞撞搶下晉級門票的能仁家商，8強賽場均只拿67.14分，在四強吊車尾，教頭林正明直言，子弟兵習慣打順風球，逆境作戰時反而無法施展。

HBL總決賽將於3月4、5日在台北小巨蛋舉行，不開放無票入場，高中體總規劃，電子票券2月25、26日早上9點起在KKTIX網站分別發送首日4強賽、次日冠軍賽門票，至於實體票券領取時間，待台北小巨蛋網站公告。