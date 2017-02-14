普門「后」勁強 籃板得加強

擁有劉昕妤（左）坐鎮禁區的普門高中全勝晉級四強，被認為最有機會摘下后冠。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕本屆HBL女甲級后冠競逐，呈現普門高中、滬江高中、永仁高中三強鼎立態勢，不過以8強賽7連勝的普門高中氣勢最佳，除了得、失分表現最好，三分球、罰球命中率也在4隊中鶴立雞群。

普門4強戰對南山 有信心過關

普門8強賽場均得分能拿69.14分，平均失55.67分，兩項數據都是最佳，三分球命中率27%，也比其他3隊高出至少4個百分點，只是平均身高168.75公分的她們，場均籃板僅42.86個，在四強中吊車尾。

普門在8強賽以1分差氣走永仁，最後一戰又擊敗滬江，教頭廖哲億認為，能擊敗滬江就是贏在防守，雖然籃板少了14個，靠防守壓迫製造對方27次失誤，成為關鍵，他也表示，4強首戰南山有信心先過頭關。

滬江遇永仁 高度是優勢

滬江、永仁則得先在四強賽硬碰硬，對滬江來說，高度是最大優勢，平均身高171公分的她們，8強賽場均能抓下54個籃板球，遠勝其他隊至少近8個，不過對永仁時沒討到便宜，雖然於延長賽獲勝，但籃板球輸了2個。

永仁的場均助攻14.14次為4強中最佳，教頭時超傑也表示，儘管球隊主力多是一、二年級，但子弟兵都很有信心及企圖心，決賽要強化之處，就是經驗和抗壓性。