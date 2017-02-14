攜手5新投 殷仔拚鹹魚翻生

馬林魚季後積極補強，換來史崔利等投手即戰力。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕隨著大聯盟春訓展開，馬林魚多了一些新面孔，包括季後簽下的5名投手，以及和紅人交易過來的右投史崔利，都是陳偉殷要認識的新朋友。

馬林魚去年球季曾備受期待，最後卻以79勝82敗的4成91勝率作收，球團於季後積極補強，又以加強投手戰力為主。

官網特地列出投手新面孔，包括沃奎茲（2年2200萬美元）、齊格勒（2年1600萬美元）、田澤純一（2年1200萬美元）、洛克（1年302.5萬美元），以及麥高文（1年175萬美元）；不過，麥高文去年就是殷仔隊友，只是他在季後成為自由球員，後來選擇回鍋。

史崔利補強先發輪值

此外，馬林魚也用3名農場新秀換來紅人「勝投王」史崔利，希望他能補強先發投手輪值。之前殷仔返台時就曾表示，在他印象中，史崔利是個不錯的投手，也希望能一起幫球隊打下更好的成績。

至於受邀參加大聯盟春訓的球員中，官網特別點名30歲的外野手巴恩斯，認為他是值得觀察的亮點。此外，在馬林魚農場名列3、4位的左投賈西亞和三壘手安德森，也會在春訓亮相，都值得球迷期待。