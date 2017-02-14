馮健庭、林承飛 猿新二、游速配
2017/02/14 06:00
馮健庭（左）可望在桃猿開季首戰，與林承飛（右）組成新的二、游搭檔。（特派記者陳志曲攝）
都認為默契不是問題
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕馮健庭可望於桃猿開季首戰取代尚在復健的郭嚴文，與林承飛組成新的二、游搭檔，兩人都認為，因去年在季賽已配合過，默契不是問題。
去年搭配11場比賽
馮健庭去年在一軍出賽12場，守二壘的那11場比賽，游擊手都是林承飛，兩人覺得，不管與誰搭配，都會互相提醒，因已合作過，默契不是問題，比賽當天會看臨場狀況，決定站位、補位該如何配合。
馮健庭第一次參加亞洲門戶交流賽，他清楚自己的打擊還有很大進步空間，經常請教打擊教練，希望藉由熱身賽找感覺，「這次來石垣島，不論揮棒、球的飛行軌跡，都很不錯。」
林承飛連續兩年參加，今年兩場都上，第2場發生兩次失誤，導致羅德打出大局；他表示，這兩場打擊、守備沒能平衡，回台後還要再努力，交流賽能看到自己的缺點，然後趕快改正。
兩人對新球季都有企圖心，馮健庭希望在春訓盡力表現給教練看，目標是開季就在一軍，待越久越好；林承飛去年勇奪最佳九人游擊手，今年期盼在不受傷的前提下，每場都有最好的表現。
相關新聞
- 阿飛好「薪」情 球具照用二手貨
- 林承飛「薪」情 可望15萬起漲
- 19歲林承飛 挑戰最年輕「20萬男」
- 林承飛強忍淚 溫習爸爸的擁抱
- 中職》最年輕最佳9人 林承飛完成與爸爸的承諾
- 阿飛喊累敲勝打 獅季冠軍飛了
- 簽約金水漲船高／林承飛：激勵基層
- 游擊連111次無失誤 林承飛挑戰紀錄
推薦新聞
-
「轟」過田中 潘武雄台日賽想複製2017/02/14 06:00
-
唐肇廷「轉性」 改走豪邁路線2017/02/14 06:00
-
高志綱「重出江湖」 感覺很微妙2017/02/14 06:00
-
台灣隊赴澳終戰 陳冠宇今試手感2017/02/14 06:00
-
攜手5新投 殷仔拚鹹魚翻生2017/02/14 06:00