馮健庭、林承飛 猿新二、游速配

馮健庭（左）可望在桃猿開季首戰，與林承飛（右）組成新的二、游搭檔。（特派記者陳志曲攝）

都認為默契不是問題

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕馮健庭可望於桃猿開季首戰取代尚在復健的郭嚴文，與林承飛組成新的二、游搭檔，兩人都認為，因去年在季賽已配合過，默契不是問題。

去年搭配11場比賽

馮健庭去年在一軍出賽12場，守二壘的那11場比賽，游擊手都是林承飛，兩人覺得，不管與誰搭配，都會互相提醒，因已合作過，默契不是問題，比賽當天會看臨場狀況，決定站位、補位該如何配合。

馮健庭第一次參加亞洲門戶交流賽，他清楚自己的打擊還有很大進步空間，經常請教打擊教練，希望藉由熱身賽找感覺，「這次來石垣島，不論揮棒、球的飛行軌跡，都很不錯。」

林承飛連續兩年參加，今年兩場都上，第2場發生兩次失誤，導致羅德打出大局；他表示，這兩場打擊、守備沒能平衡，回台後還要再努力，交流賽能看到自己的缺點，然後趕快改正。

兩人對新球季都有企圖心，馮健庭希望在春訓盡力表現給教練看，目標是開季就在一軍，待越久越好；林承飛去年勇奪最佳九人游擊手，今年期盼在不受傷的前提下，每場都有最好的表現。