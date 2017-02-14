明星賽週末登場》賭盤看好浪花弟 連莊三分球大賽

羅利

（左，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA明星週將於週末在紐奧良熱鬧舉行，美國博弈公司昨公布最新賠率，其中三分球大賽最被看好的仍是衛冕者K.湯普森，賠率僅2.25，比騎士厄文的6.5高出一截；灌籃大賽則是由去年亞軍戈登居榜首，賠率僅1.57。

厄文

（右，今日美國資料照）

湯普森

（今日美國資料照）

去年三分球大賽由勇士「浪花兄弟」上演兄弟鬩牆，最終湯普森驚險擊敗柯瑞，榮登王座，但今年柯瑞未參賽，湯普森成為奪冠大熱門，本季他已投進192顆三分彈，命中率41.8%。美媒分析，羅利、厄文都有機會角逐王座，但湯普森出手動作簡潔、速度快，成為衛冕最大優勢。

令人血脈僨張的灌籃大賽，在去年冠軍拉文因傷退出後精彩度大幅降低；上季以一招「坐姿爆扣」技驚全場的戈登，最有機會奪冠，但他上週腳骨挫傷已缺席兩場比賽，替灌籃大賽增添變數。