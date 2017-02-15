歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望

歐耀宗昨投出追平個人紀錄的148公里速球。（記者黃志源攝）

熱身賽中繼2局無失分

〔記者吳清正／屏東報導〕距離球季開打還有1個多月，中信兄弟歐耀宗已在熱身賽投出平個人紀錄的148公里球速，表現獲總教練史耐德肯定，期待今年能站穩一軍。

歐耀宗昨對台電中繼2局無失分、無安打，投出2次三振，直球球速都能達到145公里。史耐德指出，歐耀宗不但投出球速，變化球的搭配運用也很不錯。

一軍初登板失常 沉潛再拚

歐耀宗生涯只在一軍出賽1場，去年4月29日對統一獅投0.1局失4分，被擊出3支安打、2次四壞球，防禦率高達108。他表示，一軍初登板太過興奮和緊張，以致表現走樣，季後球隊派他參加冬季聯盟，希望他在比二軍強度更高的比賽磨練抗壓性，他也學到不少東西。

歐耀宗表示，去年冬盟結束後距離中信二軍球員開訓只有3週，他不敢休息，跟著家鄉的台南市隊一起練球，一直保持在比賽狀態，或許是第1場熱身賽就能投出148公里球速的原因，希望接下來還可以更好。

歐耀宗高一時手臂受傷棄投從打，並以外野手入選2010年世青國手，但他始終無法忘情投球，就讀國體大4年級時恢復練投，雖然以外野手考取替代役，在國訓隊已是全職投手，期待今年能站穩一軍，在最愛的投手丘上投出成績。