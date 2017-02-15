艾迪頓征日有信心 準備好了
2017/02/15 06:00
中信3洋投到齊，艾迪頓（左）將代表中職出征台日對抗賽，有信心以最佳狀態登板。（記者黃志源攝）
〔記者吳清正／屏東報導〕中信兄弟洋投伍鐸、艾迪頓和肯恩都在2月12日抵台，昨加入春訓，艾迪頓並將參加台日職棒對抗賽，他很期待到日本比賽，已準備好了。
艾迪頓表示，他每到一個國家旅行，總是想要體驗不同的棒球文化，這次能代表中職和日本國家隊比賽，是很難得的機會，他迫不及待要上場。
艾迪頓表示，他很早就開始自主訓練，已在美國投過好幾次牛棚，身體和投球狀況都非常好，已可進入比賽狀態，備戰台日賽沒有問題。
雖然經過長途飛行，艾迪頓身體有點疲累，但他表示，看到隊友在場上比賽，感覺球季又要開始了，讓他很開心，也想趕快比賽，今天就會牛棚練投。
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