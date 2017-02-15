經典賽》陳威成辭退 李安熙遞補教練

李安熙（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽台灣隊守備教練陳威成，因兒子陳明峯殺害女友案，昨宣布退出教練團，由李安熙遞補。

兒涉殺害女友 返台處理

台灣隊2月初赴澳洲移訓，因家中遭逢巨變，陳威成前天深夜搭機返回台中處理事務，並退出教練團；台灣隊昨召開教練團會議，決定由前中信兄弟教練李安熙遞補。

李安熙職棒教練資歷豐富，曾擔任台灣大聯盟金剛、誠泰、米迪亞、中信兄弟教練，去年球季結束遭兄弟解職，上一次他在國際賽擔任國家隊教練為2013年東亞運。

台灣隊結束澳洲移地訓練後，明天將返台，19日熱身賽對世大運培訓隊，20、21對古巴，23日飛往日本神戶移訓。

赴神戶移訓期間，台灣隊將進行3場熱身賽，分別為25日對甲南大學，26日對社會人球隊日本新藥，28日對戰另一支社會人球隊新日鐵住金；3月1日前往南韓首爾，全力備戰經典賽。