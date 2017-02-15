米勒投入經典賽 只為報恩李蘭

印地安人後援投手米勒期望在季賽、經典賽兩者間取得平衡。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟今起投捕春訓，經典賽也將於下月初開打，不少美職球員除了兼顧母隊春訓，也備戰所屬國家隊的經典賽。去年季後賽勞苦功高的印地安人後援投手米勒，今年就要投入美國隊，期望在季賽、經典賽兩者間取得平衡。

盼兼顧季賽和經典賽

去年米勒例行賽和季後賽合計投了93.2局，季後賽上場19.1局，並以後援投手身分拿到美聯冠軍戰MVP；春訓沒多久，緊接著投入國家隊，但他自認體能可負荷，「當然最重要的還是球季賽，但我很興奮能穿上國家隊球衣，也很開心能再次效力李蘭教練麾下。」

米勒點頭參加經典賽，最重要關鍵就是美國隊教頭李蘭。李蘭執教老虎隊時，正好指導了當時初登大聯盟的米勒。

印地安人投手教練、前中職洋投米奇指出，比起調整進度，經典賽期間最重要的是米勒的配球，米勒主要以滑球為武器，但春訓期間牛棚練投以直球為主。