亞羽混團賽 我今首戰港
2017/02/15 06:00
周天成（資料照）
〔記者卓佳萍／越洋採訪報導〕2017第一屆亞洲羽球混合團體賽於越南胡志明市點燃戰火，由周天成領銜的台灣隊，與中國、香港分在A組，今天下午2點將首戰香港。
台灣隊上週日抵達胡志明市，總教練張政雄表示，當地天氣炎熱，選手有點熱過頭，訓練時間不能太長。首戰對手香港派出一軍應戰，張政雄表示，就看選手臨場發揮，會盡全力搶勝；香港昨以0：5慘遭頭號種子中國橫掃。
首屆亞洲混團賽共有13國角逐，預賽分成4組，取分組前兩名晉級8強，賽制採5點3勝制。
台灣隊共派出7男、7女參賽，男單周天成、許仁豪，女單許雅晴、江美慧，男雙陳宏麟／王齊麟、李洋／李哲輝，女雙許雅晴／吳玓蓉、張淨惠／楊景惇與混雙王齊麟／李佳馨、曾敏豪／胡綾芳。
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