24記3分砲轟倒勇士 金塊追平NBA紀錄

赫南高梅茲（右）投進6顆三分球，攻下生涯新高27分。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊二年級生約基奇昨繳出「大三元」，搭配隊友聯手飆進平聯盟紀錄的24顆三分彈，以132：110轟倒聯盟龍頭勇士，守住西部老八席次。

金塊賽前場均投進10顆三分球，這回在主場面對擅長外線的勇士毫無懼色，用對方的拿手武器耀武揚威。

金塊上半場攻下本季新高79分，砍進16顆三分球，追平騎士在去年11月所創半場投進最多球紀錄；下半場持續在外線開火，全場24記三分彈，與火箭在去年12月締造的紀錄平分秋色。

21歲赫南高梅茲投進6顆三分球，攻下生涯新高27分；中鋒約基奇是陣中少數未在三分線出手的球員，他拿到17分、21籃板與12助攻，完成生涯第二次大三元。

砍進4顆三分球的巴頓認為，大夥面對聯盟最強隊伍，只想挑戰看看，但大家手感非常好，就持續利用三分彈摧毀對手。

勇士本季二度遭對手轟進130分以上，皆以輸球收場，僅杜蘭特拿到25分表現較正常，他表示：「金塊這場比賽真的太有自信心了。」

K.湯普森因傷缺陣，球隊少了他的火力支援，「萌神」柯瑞也有失平時水準，18次出手僅命中4球，三分球11投1中，還出現罕見的兩記麵包球。

勇士上季例行賽締造73勝9敗聯盟新猷，昨吞下第9敗，確定無緣刷新紀錄，不過仍領先聯盟第二的馬刺4場勝差，穩坐龍頭寶座。