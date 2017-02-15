約基奇大三元 炫傳球絕技

約基奇（左）傳球能力優異，昨拿下第二次大三元。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金塊日前將另一中鋒諾基奇送至拓荒者，宣告球隊禁區將交由約基奇負責，他與過往歐陸長人一樣，具備優異傳球能力，近來用好身手，證明球團未看走眼。

208公分約基奇在歐洲打球時，體重近300磅（約136公斤），外界將他的速度視為挑戰NBA的罩門，因此2014年選秀直到第41順位才被金塊相中。

約基奇選擇隔年赴美，金塊球團開始刻意控制他的飲食，將體重減至250磅（約113公斤），讓他能以輕盈身軀快速站穩腳步。他上季在菜鳥年出賽80場，其中55次先發上陣，場均貢獻10分、7籃板，並入選年度新秀第一隊。

歐洲長人大多具備不俗傳球能力，約基奇也不例外，他說：「自己得分是獨自開心，傳球幫隊友得分則是大家開心，所以我喜歡傳球。」

約基奇本季場均貢獻16.3分、8.9籃板，若只看2017年的表現，平均每場拿下22.4分與11籃板，且近來共締造2次三雙，日前對尼克一戰還狂飆生涯新高40分，且他年僅21歲，前途不可限量，怪不得金塊願意將未來押在他身上。