籃網賣羅培茲？ 恐影響豪神上場

林書豪昨在臉書PO愛心手勢照，祝大家情人節快樂。（取自林書豪臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA本季交易期限在台灣時間24日凌晨截止，昨傳鵜鶘有意與籃網交易，欲組成A.戴維斯與B.羅培茲的禁區雙塔，籃網則收下3位能打後衛的球員，恐影響林書豪的上場時間。

鵜鶘目前落後西部第八金塊3.5場勝差，季後賽尚未絕望，美媒報導，他們有意送出傷癒歸隊卻沒有太多上場機會的艾文斯，加上板凳席上的蓋洛威、佛雷瑟，向籃網換來羅培茲。

鵜鶘擁有身手全面的戴維斯坐鎮禁區，若找來羅培茲合組雙塔，可增添搶季後賽門票本錢。另外，上季選秀探花七六人歐卡佛也在鵜鶘口袋名單中。

本季因傷缺陣45場的林書豪，昨在臉書上傳一張他手拿玫瑰花對鏡頭比愛心的照片，養傷之餘仍不忘祝福廣大粉絲情人節快樂。

勝場數仍停在9的籃網，昨又在主場以103：112不敵灰熊，慘吞13連敗。