挺過閻總風波 蔣淯安奪單週最佳球員

→台啤蔣淯安（左）繳出場均19分成績，獲單週最佳球員肯定。（資料照）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台啤隊教練閻家驊上週因涉入簽賭案請辭，子弟兵挺過非常時期，於高雄巨蛋拉出本季最長5連勝，後衛蔣淯安繳出場均19分、3助攻與1.7抄截成績，居功厥偉，獲選單週最佳球員，台啤更連4週包辦該獎項。

台啤上週面臨3連戰與總教練辭職雙重考驗，蔣淯安扛起領導重任，三戰奪兩勝，他表示，只希望能穩定球隊，把隊友凝聚在一起，個人數據方面則不強求。

蔣淯安季前熱身賽扭傷左腳踝，開季缺席17場後，年初復出，上週找回昔日身手，面對富邦一役貢獻本季新高24分，更演出一次拉桿大車輪上籃，獲選緯來體育台單週好球榜第二名。

台啤目前戰績17勝10負，暫居聯盟第二，領先第三的富邦一場勝差。蔣淯安表示，現在最重要的就是排名要維持在第二，季後賽可獲得更多時間調整。

SBL季後賽首輪第一、二名輪空，第三名將對上第六、第四碰第五，首輪賽事3月4日將於彰化體育館開打。

閻家驊上週宣布請辭後，助理教練周俊三暫代教練，他強調，球隊事務與練球操兵一切正常。針對閻家驊涉賭案，籃協則發函表示，若判決有罪將永不錄用。