「辛然配」杜哈合擊 小詹無緣8強

詹詠然（左）與新搭檔辛吉絲首度練球，昨PO出自拍合照。（取自詹詠然臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕寶島詹家姊妹本週起暫時拆夥，杜哈女網賽各自出擊，姊姊詹詠然昨與瑞士前世界球后辛吉絲首度練球，榮膺頭號種子的「辛然配」感覺合拍初體驗還不錯，對於首戰非種子貝坦絲（荷蘭）／拉森（瑞典）更信心滿滿，希望有個好的開始！

27歲的詹詠然亟待突破，首度與36歲的「名人堂」巨星合作，此行目標直指衛冕，「說沒壓力是騙人的，很想拚出最好一面，同時向辛吉絲好好學習」。

提前赴卡達特訓多日的大詹透露，辛吉絲場上非常投入，訓練時一絲不苟、自我要求嚴格；場外則非常隨和，就像鄰家大姊般照顧後輩，不吝分享征戰職業多年的經驗，「其實她見多識廣，很健談也很好相處，期待我們能拚出佳績」。

去年與詹詠然聯手奪冠的詹皓晴，改搭美國麥克海兒仍待磨合，昨以3：6、2：6不敵第三種子彭帥（中國）／賀拉法琪可娃（捷克），無緣挺進雙打8強。至於另名台將莊佳容，則與塞爾維亞好手楊科薇琪組軍，第一輪強碰第四種子史瑞波妮克（斯洛維尼亞）／史皮爾絲（美國）。