小威廉絲登上2017年《美國運動畫刊雜誌》泳裝特輯封面。 （取自tennisworldusa網站）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2017年《美國運動畫刊雜誌》泳裝特輯封面女郎即將出爐，tennisworldusa網站爆料，年初在澳網勇奪第23座大滿貫女單冠軍的美國天后小威廉絲，可望再度大秀身材，不讓同樣上封面的美國名模阿普頓、不老超模布林克莉專美於前。

去年Sports Illustrated泳裝特輯，就採用3位封面女郎，即大尺碼模特兒葛拉罕、20歲青春美女克勞森、前UFC女子格鬥冠軍蘿西，各自展現陽光海灘的萬種風情。

今年該畫刊仍將祭出三姝「人海戰術」，2005年曾著泳裝露臉的小威，如今35歲更上層樓躍居封面，證明其名氣與影響力已超越網球界，結合力與美的體態，更能表達出另類性感。