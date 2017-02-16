道奇開幕戰 除了他不做第二人想

道奇王牌左投克蕭有望連續7年擔綱開幕戰先發。

（資料照，美聯社）

從2011年開始，道奇開幕戰先發投手的榮銜從未換人，今年也可望「照慣例」，由拿過3屆國聯塞揚獎的王牌左投克蕭出馬，若能連7年打頭陣，將追平隊史紀錄，與1972至1978年的前輩蘇頓（Don Sutton）齊名。

道奇本季首戰將是台灣時間4月4日的主場開幕戰，對上教士，儘管尚未宣布先發投手，但沒有比克蕭更合適的人選，球隊寄望他打響第一砲，力拚連5年在國聯西區封王的霸業。

道奇投手群去年狀況不斷，克蕭也因傷休逾2個月，明天投、捕手先歸營開訓，首要好消息是全員幾乎都能健康出發。投手教練哈尼卡特說，已與克蕭及大家聯絡過，自主訓練的狀況都不錯，似乎每人都有進步，聽起來很令人振奮。（記者郭羿婕）