加盟悍將滿月 增菘瑋今驗收

加盟富邦滿1個月的增菘瑋預定今登板投1局，驗收春訓的成果。

（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／高雄報導〕富邦悍將今天將進行春訓以來的第1場對外比賽，在春訓基地燕巢球場出戰江蘇隊，加盟富邦剛好滿1個月的增菘瑋預定登板投1局，驗收春訓的成果。

增菘瑋昨天進行登板前的最後調整，他表示，主要是滑球、曲球等變化球的細節修正，讓進壘角度可以更理想，至於球速和直球系的變化球一直都保持不錯的狀況。

增菘瑋1月12日在台灣成棒經典賽先發五局拿下勝投，幫助台東綺麗珊瑚贏得冠軍，隨後在1月16日向富邦報到，今天正好「滿月」，增菘瑋表示，富邦教練團大多曾是興農牛球員，在他就讀台灣體大時就認識，球員之中和「火哥」張建銘最熟，本來以為和年輕球員會有代溝，但相處也很融洽，這1個月過得很自在，今天也要以愉快的心情上場，把春訓的成果表現出來。

悍將今、明出戰江蘇隊

富邦今、明兩天都在燕巢球場出戰江蘇隊，21日起連續4天出戰中信兄弟（兩場）和韓職耐克森英雄、起亞虎；另外今天猿隊在屏東球場迎戰中信，統一獅在台體大球場進行分組練習賽。