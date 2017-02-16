辛然配強勢開胡 8強找老冤家復仇

杜哈女網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲首度合拍，就拚出頭號種子氣勢，拿非種子的荷蘭貝坦絲／瑞典拉森祭旗。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕好的開始，是成功的一半！總獎金77.6萬美元（約2389萬台幣）的杜哈女網賽，台將詹詠然與「瑞士公主」辛吉絲首度合拍，就拚出頭號種子氣勢，6：1、6：4拿非種子的荷蘭貝坦絲／瑞典拉森祭旗。「辛然配」開胡安抵雙打8強，次輪將遭遇斯洛維尼亞克蕾帕／西班牙桑琪士。

年初雪梨女網賽，詹詠然與妹妹詹皓晴就在首輪爆冷不敵這組「斯西聯軍」，如今大詹改與現役「名人堂傳奇」辛吉絲搭檔，有機會挾著中東首戰大勝餘威，在卡達找老冤家甜蜜復仇。寶島詹家姊妹是去年賽會冠軍，但本週起她們暫時拆夥各自出擊，儘管詹皓晴／美國麥克海兒已於首輪止步，27歲姊姊大詹與超級隊友辛吉絲喜開紅盤，至少有一人朝衛冕邁進。

「辛然配」首秀氣勢如虹，連破帶保5：0開局，首盤只花23分鐘，就給反應不及的歐洲對手震撼教育；次盤「辛然配」已打出默契，順勢掌控節奏拉開差距，不過5：2聽牌時下雨中斷，再登場「辛然配」又遇亂流連掉2局，所幸第10局及時保發關門，總計只花60分鐘速斬勝。

莊佳容無緣逆轉晉級

另名台將莊佳容，則與塞爾維亞名將楊科薇琪組軍，外卡「莊楊配」初登場歷經「超級搶10」惡鬥，仍以0：6、7：6（7：2）：6：10不敵第4種子斯洛維尼亞史瑞波妮克／美國史皮爾絲，無緣逆轉晉級。