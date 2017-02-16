〈孟菲斯男網賽〉盧彥勳惜敗地主小將 喊好冤

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金64.275萬美元（約1976萬台幣）的孟菲斯男網賽，33歲的「台灣一哥」盧彥勳初登場陷入苦戰，次盤起接連搶7失手，終以6：4、6：7（4：7）、6：7（7：9）遭美國地主19歲新秀佛里茲大逆轉，未能開胡挺進單打16強。

「表現不算差，可惜最後關鍵時刻未能成功拿下。」盧彥勳感謝大老遠趕來加油的台灣朋友們，只是激戰2小時9分受挫，感覺特別「痛」，「輸了一場很冤的球，心情一時難以平復，走出球場沒多停留腳步和球迷合影留念。」他為此感到歉意，「請大家見諒了，謝謝大家來現場支持。」雖然輸得可惜，盧彥勳信心未受影響，雙打將與白俄羅斯布瑞合作，首戰澳洲組合艾伯登／湯米奇。

本週世界男單排名59的盧彥勳，榮膺大會第8種子，也是生涯第10回角逐這項賽事。昨在中央球場首度面對去年亞軍佛里茲的強勢衝擊，寶島老將展現經驗優勢，開賽率先突破，順勢搶得首盤。次盤台美雙雄一路拉鋸，首度搶7時佛里茲3：3拉開差距，硬是扳回一城。決勝盤老少持續互保纏鬥，再次搶7盧彥勳錯失3個賽末點，才被193公分的高大後浪翻盤。