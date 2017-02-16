丹麥甜心放閃告白，馬刺帥哥好事近了。（取自Instagram）

昨歐美地區適逢西洋情人節，前網壇世界球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪在其Instagram秀出象徵愛情的手捧紅玫瑰花束美照，似乎向林書豪的前戰友、現效力NBA馬刺隊的長人帥哥大衛李隔空示愛，她還留下幸福洋溢字句：「大家情人節快樂！我是幸運女孩，謝謝你。＠大衛李。」

芳齡26的沃茲妮雅琪情史精彩，曾與前高爾夫世界球王、北愛爾蘭名將麥克羅伊訂婚，卻於2014年突然分手，之後「丹麥甜心」身邊總不乏護花使者，去年才被傳出與大衛李交往，而姊妹淘小威廉絲年初自爆訂婚之後，如今她也跟進放閃告白，或許預告這對佳偶同樣好事近了。

（圖：取自Instagram／文：記者梁偉銘）