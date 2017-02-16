裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人

裕隆目前戰績暫居第四，魏總認為，胡凱翔火力衰退是主因，他最大的問題是信心不足。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕裕隆集團昨舉行媒體春酒，籃球隊總教練魏永泰、球員胡凱翔和周柏臣代表出席，餐敘中，裕隆高層期勉球隊能繼2010年後，暌違7年再拿下總冠軍。魏永泰表示，首要目標是例行賽至少拿下前三名，戰績比去年進步，才能達成公司的期望。

裕隆目前戰績15勝11敗，暫居第四，剩下最後4場例行賽攸關季後賽對戰組合，魏總盤算，至少拿下三勝，就能衝上第二名，不但能以逸待勞備戰次輪賽事，還能避開龍頭達欣。

裕隆本週首戰將碰上富邦勇士，雙方僅有半場勝差，魏永泰表示，「不擔心對手洋將歐布萊恩，反而要特別注意對方板凳，有時一閃神，分數就會被拉開。」

裕隆於明星賽後僅拿下1勝3敗，本季較少連勝、狀態起伏大，魏永泰認為，胡凱翔和盧冠良兩人火力衰退是主因，呂政儒和周士淵遭重兵看守，需要有更多得分點支援，胡凱翔最大的問題是信心不足。

胡凱翔季初表現出色，開季前10戰有8場得分突破雙位數，但球季中段開始遇到撞牆期，近11場比賽，僅有一場得分上雙，還有5場一分未得，胡凱翔坦言，給自己壓力太大，近期表現不佳、上場時間減少，反而出現失落感，導致患得患失。胡凱翔籃球生涯從未奪冠，為了一圓冠軍夢，近期加緊苦練，期望找回季初火燙手感，他希望在季後賽能扮演「得分工人」，無論先發或替補，只要上場就能提供球隊源源不絕的火力。