〈亞洲羽球混合團體賽〉我擊敗香港 今強碰中國

周天成不負眾望輕鬆輕取伍家朗。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017第一屆亞洲羽球混合團體賽於越南胡志明市點燃戰火，台灣隊昨輕鬆以4：1擊敗香港隊，確定於小組賽晉級，今天下午2點將碰上強敵中國隊。

男雙李洋／李哲輝昨於首點僅花25分鐘，就以21：14、21：10拍落鄧俊文／柯展聰，次點女單由江美慧應戰，前兩局雙方各取一勝，決勝第三局打到丟士才驚險以22：20擊敗張雁宜。

連拿下兩點的台灣隊，第三點由世界排名第九的周天成迎敵，小天不負眾望輕鬆以21：14、21：19輕取伍家朗；第四點女雙許雅晴／吳玓蓉以23：21、18：21和21：15獲勝，最後一點混雙王齊麟／李佳馨雖不敵對手，但台灣隊已取下四勝，輕鬆晉級。

亞洲混團賽共有13國角逐，預賽分成4組，取分組前兩名晉級8強，台灣隊和中國、香港分在A組。本屆中國隊派出豪華陣容，其中包括兩屆奧運雙打冠軍張楠也將出賽，首日中國以5：0大勝香港，預料台灣隊今將陷入苦戰。