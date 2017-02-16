大帝救騎士 場均37.6分鐘不累

騎士隊「大帝」詹姆斯（左）打出準大三元，帶領球隊在客場奪勝。（美聯社）

奪25分、14助攻與8籃板

騎士隊「大帝」詹姆斯打出準大三元，帶領球隊在客場奪勝。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士「大帝」詹姆斯昨繳出25分、14助攻與8籃板「準大三元」成績單，率隊擋住灰狼A.威金斯的41分強攻，以116：108在客場帶走勝利，守住東部龍頭地位。

灰狼隊A.威金斯（左）全場出手28次命中平生涯新高的16球，攻下41分，仍無力率隊贏球。（路透）

這回詹姆斯展現一夫當關的霸氣，得分、籃板與助攻樣樣包辦，第二節他在三分線外傳球穿過A.威金斯胯下，直接送到新援D.威廉斯手上，傳出一記漂亮助攻，輕鬆取得分數。

不過，騎士射手J.R.史密斯因傷缺陣多時，如今連「愛神」洛夫的左膝也出現狀況，預計將缺陣長達6週，詹姆斯坦言：「遇上這樣的傷兵潮，感覺很糟糕。」往好處想，J.R.史密斯與洛夫若能順利復元，應能趕在例行賽後段歸隊，屆時衛冕軍仍有時間備戰季後賽。

礙於球隊主力傷病頻傳，32歲詹姆斯不僅無法獲得額外休息時間，還得耗費更多體力在場上，本季場均上場時間長達37.6分鐘，且僅輪休3場比賽，未來體能狀況恐成騎士尋求衛冕的一大阻礙，詹姆斯霸氣回應，「要休息就等我退休吧，因為只要我待在場上，一定能率隊邁向勝利。」

騎士長時間佔據東部龍頭寶座，但後方追兵塞爾提克、巫師近10場比賽皆拿下9勝。衛冕軍得戰戰兢兢迎接後續賽事，才能繼續保住榜首地位，他們今將回克利夫蘭主場迎戰溜馬，再來則要到明星賽後，於24日碰上尼克。

威金斯41分強攻 灰狼惜敗

A.威金斯在2014年首輪第一順位被騎士相中，只是連球衣都沒有穿上，即被交易至北大荒；他這回秉持過往打騎士特別賣力的精神，全場出手28次命中平生涯新高的16球，攻下41分，仍無力率隊贏球。