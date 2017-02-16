「豪」久不見 最快25日戰金塊

因傷缺陣多達45場的林書豪，最快將在25日重返戰場。 （資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕戰績慘不忍睹的籃網昨日傳出好消息，因傷缺陣多達45場的林書豪，最快將在25日重返戰場。

籃網已吞13連敗

林書豪本季因兩度遭遇左大腿拉傷，至今僅出賽12場，即便平均可貢獻13.9分、5.8助攻與3.3籃板，但大半時間都無法在場上做出實質貢獻，籃網戰績更是一路沉淪，近期已吞13連敗，勝場數仍停在9。

昨恢復全場訓練

林書豪昨已恢復全場訓練，籃網主帥亞特金森表示：「林書豪能完成所有訓練項目，還打了一場全場的對抗賽，希望他能利用明星週的休兵期間，找回應有的節奏與狀態，現階段看來他狀況還算不錯。」

林書豪最快在25日對金塊一戰復出，按照上回傷癒歸隊模式，上場時間應該會有所限制，亞特金森仍期許豪小子能帶給跌跌撞撞的籃網一股穩定的力量，率領隊友打出不同的表現。

林書豪去年夏天以3年3600萬美元（約11億台幣）加入籃網，竟遭遇生涯最大傷病打擾，對於自己只能呆坐在場邊，無法幫助球隊提升戰績，豪小子說：「我不會說謊騙人，我真的對自己的情況感到相當生氣。」