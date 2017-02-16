表哥「四」不可當 國王1分氣走湖人

國王卡森斯繳出40分，帶領球隊以1分之差擊敗湖人。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA本季有多名「第四節先生」常在關鍵時刻跳出來，承擔球隊勝敗，昨日國王卡森斯與湖人L.威廉斯即同場在決勝節各自顯神威，最終卡森斯繳出40分、12籃板與8助攻，驚險率隊以97：96擊敗地主湖人，拿下4連勝。

第4節砍19分 威廉斯無力回天

第四節轟下16分的卡森斯是才華洋溢的優秀長人，但打從他加盟國王至今，球隊尚未闖入季後賽；近來利用穩定表現，率隊近6戰贏得5勝，仍有機會擠上季後賽列車。

湖人L.威廉斯在第四節砍進19分，可惜最後一擊失手，無力替球隊翻轉戰局。不過，放眼聯盟多位「第四節先生」大多是球隊先發主力，唯獨L.威廉斯從板凳出發，他照樣展現極強的得分效率，本季57場比賽僅1場先發，場均上場24.2分鐘，可貢獻18.5分，已是年度最佳第六人的熱門人選之一。

至於當今第四節最厲害的球員是塞爾提克「矮腳虎」I.湯瑪斯，他平均在末節繳出10.6分，場均高達29.8分，本季多次在關鍵時刻幫助球隊取勝，是綠衫軍至今高居東部第二的頭號功臣。