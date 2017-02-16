狂牛替補灌54分 暴龍換「卡」再吞敗

公牛隊主將巴特勒傷癒回歸，最終貢獻了19分。（路透）

暴龍替補手感差

僅得34分

〔記者林岳甫／綜合報導〕暴龍昨賽前確定補進魔術伊巴卡，卻無法帶來好運，頭號大將德羅森還在第四節因兩次技術犯規遭驅逐出場，最終以94：105不敵公牛，吞下近期3連敗，排名已掉至東部第五。

暴龍選擇用洛斯與下季首輪選秀權，向魔術換取防守能力不俗的伊巴卡，期盼這位本季場均貢獻15.1分、6.8籃板與1.6阻攻的禁區悍將，能趕緊幫助球隊擺脫低潮，並增強禁區防守能力與季後賽競爭力。

洛斯本季場均10.4分及2.6籃板，是暴龍板凳火力來源之一，昨已無緣為球隊披上戰袍，其餘替補群僅貢獻34分，不如公牛的54分，成為輸球主因。雙槍德羅森拿18分，羅利攻下全隊最高22分，也不足以幫球隊贏球，羅利說：「我們真的打得很差勁，得想辦法脫離這段低潮才行。」

暴龍開季靠著德羅森勇猛表現，搭配主控羅利穩定得分輸出，一度站穩東部老二，但原先的贏球方程式，自從德羅森日前掛傷號後，就找不出贏球節奏，近15戰僅贏4場。

事實上，暴龍上次打敗公牛已是2014年1月1日的事情，這回慘吞對戰11連敗。