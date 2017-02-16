《勞倫斯運動獎》「牙買加閃電」、美體操天后 奪最佳運動員

芝加哥小熊於去年拿下暌違108年的冠軍，獲得最佳團隊獎。球隊老闆瑞基茲代為領獎。（歐新社）

飛魚里奧摘5金 美國泳將「飛魚」菲爾普斯本屆奧運拿下5金、1銀，奪下東山再起獎。（歐新社）

獲東山再起獎 美國體操天后拜爾絲獲選勞倫斯最佳運動員。（歐新社檔案照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017年勞倫斯運動獎昨於摩納哥舉行頒獎，最受矚目的最佳男女運動員，分別由「牙買加閃電」波爾特和美國體操天后拜爾絲獲得，「飛魚」菲爾普斯本屆奧運拿下5金、1銀，奪下東山再起獎。

「牙買加閃電」波爾特生涯4度獲選勞倫斯最佳運動員。（歐新社檔案照）

波爾特在里約奧運田徑場再現無人能敵的「神速」，在100公尺、200公尺和400公尺接力賽，都成功鍍金，生涯4度獲選勞倫斯最佳運動員，追平網壇名將費德爾和小威廉絲，並列第一。

美國體操天后拜爾絲獲選勞倫斯最佳運動員。（歐新社）

年僅19歲的體操天后拜爾絲，在里約奧運包辦體操團體、個人全能、跳馬和地板的金牌，獲獎實至名歸，她也成為近4屆第三位獲得最佳女運動員的美國選手。

「牙買加閃電」波爾特生涯4度獲選勞倫斯最佳運動員。（歐新社）

芝加哥小熊於去年世界大賽經歷7場大戰，拿下暌違108年的冠軍，總算打破山羊魔咒，獲得最佳團隊獎。最佳進步獎則由F1冠軍車手羅斯伯格奪下，奪冠後立刻宣布退休，在車壇投下震撼彈。