42歲銳大叔 可望三度加盟猿

桃猿有意找銳回鍋，擔任洋投「帶頭大哥」的角色。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔記者吳清正／屏東報導〕已簽下3名洋投賽格威、道恩斯和史伯威的桃猿，還想找第4名洋投，總教練洪一中透露，已和曾兩度效力猿隊的「大叔」銳聯繫。

銳於2010年首度加盟猿隊，11年投出13勝，並奪得防禦率王（2.58），13年轉投日職樂天隊，14年回歸猿隊，15年又被樂天找回去，去年只出賽4場，戰績0勝2敗，防禦率7.27，季後被釋出。

洪一中表示，銳和猿隊教練、球員交情都很好，在日本期間，也一直和銳保持聯絡，銳三度加盟猿隊的機會很大。

去年效力猿隊的羅曼，日前代表波多黎各在加勒比海大賽先發兩場，共投10局只失1分。洪一中表示，羅曼的技術沒有問題，但38歲的年齡偏高，無法投長局數，而猿隊牛棚戰力不足，若先發投手不能投到6、7局，領先再多分都會有變數，因此球團希望年輕的洋投，沒有考慮找羅曼回來。

洪一中指出，雖然銳已經42歲，但球技、體能都保持得很好，配合度也高，且可擔任洋投「帶頭大哥」的角色，成為溝通橋樑。