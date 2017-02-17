王鏡銘勞苦功高 1年約破30萬月薪
2017/02/17 06:00
王鏡銘（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者郭羿婕／台北報導〕經典賽台灣隊結束赴澳移訓，今天凌晨抵台休息後，明天上午繼續在台中洲際球場練球，陣中尚有多人與母隊新合約未定，但獅隊王鏡銘、羅國龍確定雙雙加薪，王鏡銘月薪也可望首度突破30萬元。
統一獅領隊蘇泰安昨先後與王鏡銘、羅國龍經紀人議約，全隊也只剩這兩人沒談完，他表示：「兩人都加薪，且都有一定幅度，只差一點小細節。」
王鏡銘2014年與獅隊簽2年約，該季與隔年月薪分別為26.5萬、28萬，去年減至25萬後，整季專司牛棚，投44場、49局，防禦率僅3.49，是少數能在打擊年維持水準的投手，也因投手群傷兵不斷而頻繁出賽，功勞不小。
王鏡銘2012年月薪衝上20萬、2014年拿到首張複數約，最高月薪是2015年的28萬，據悉他今年有機會突破30萬元，將以1年合約定案。
羅國龍1年約 叩關25萬
在獅隊外野佔有一席之地的羅國龍，也是1年約，確定從去年月薪14萬調漲至超過20萬，達成他給自己的期許。
在打出生涯年、遞補入選經典賽國手後，喜事連連的羅國龍月薪能否叩關25萬也受矚目。
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