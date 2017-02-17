狂撈26億 大帝連3年稱霸NBA

詹姆斯（中）身為NBA最賺球員，昨攻下全隊最高的31分，以實力證明身價。（美聯社）

戰溜馬飆31分 助騎士3連勝

〔記者林宗偉／綜合報導〕富比世網站公布NBA最新年度最賺球員排行榜，32歲的騎士「大帝」詹姆斯以總收入8600萬美元（約26.6億台幣），連續3年蟬聯王座，他昨打出名副其實表現，獨拿全隊最高的31分，率隊113：104擊敗溜馬拿3連勝。

詹姆斯年薪高達3100萬美元（約9.6億台幣），場外收入更高達5500萬美元（約17億台幣），贊助商中又以Nike最大手筆，用10億美元（約310億台幣）要與詹姆斯合作一輩子。

杜蘭特、柯瑞 分居2、3名

本季轉戰勇士的杜蘭特，則以6250萬美元（約19.3億台幣）總收入排名第2，柯瑞雖然以4710萬美元（約14.5億台幣）屈居第3，但一大原因是他1210萬美元的年薪，少了杜蘭特1440萬美元，只要今夏重新談約，外界預計他能拿史上最優渥的5年2.07億美元（約64.2億台幣）合約，換算年薪平均有4140萬美元（約12.8億台幣）。

詹姆斯本季平均上場時間37.6分鐘，排名聯盟第2，僅30歲的暴龍羅利平均比他多打0.1分鐘，昨詹姆斯又出賽33分鐘撐起球隊，助騎士在近10戰拿8勝，他豪氣地說：「這就是我們進入2月後想打出的表現。」

主力前鋒洛夫昨確認左膝傷勢需開刀，休養期長達6週，詹姆斯表示，雖然拚出連勝氣勢的陣容遭打亂，但給其他球員更多表現機會；洛夫在明星賽的空缺將由尼克安東尼遞補，這讓原本是「最老明星」的詹姆斯解套，他笑說：「我感到很快樂，因為現在安東尼才是最老的。」2人生日差了大約6個月。