連142場未連敗 勇士寫紀錄

湯普森攻下35分，包括7顆三分彈，助勇士擊退國王。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士昨在第3節掀起一波大海嘯，終場以109：86吞噬國王，繼續以142場比賽未嚐連敗刷新NBA紀錄，但樹大招風，馬刺前鋒艾德瑞吉日前便抨擊勇士有4人入選明星賽太多，讓射手K.湯普森回嗆，勇士至今是聯盟唯一敗場個位數強隊，4個明星球員只是剛好。

上回客場作戰，勇士延長賽以3分差不敵國王，這回自家地盤作戰，勇士上半場以47：50落後，主力D.格林還因朝裁判咆哮遭驅逐出場，但陣容深度強大的他們，第3節照樣打出42：15攻勢，提前鎖定勝局。

勇士以湯普森砍下7顆三分球、35分表現最佳，他賽前也針對艾德瑞吉認為馬刺僅雷納德1人入選明星賽的不滿言論說：「我認為他應該有機會入選，特別是像馬刺擁有這樣的戰績（43勝13敗），但勇士是聯盟在明星賽前唯一敗場個位數的球隊，這相當難達成。」

至今打出47勝9敗的勇士，除了柯瑞、杜蘭特由球迷送進明星賽外，格林、湯普森也受到教練們青睞中選，主帥柯爾更是貴為西部明星隊總教練；不過對柯爾而言，是否要安排杜蘭特、魏斯布魯克這對「前雷霆隊友」同時留在場上，恐怕才是最頭痛的課題，昨他賣足關子笑說：「好問題，這將由我決定。」