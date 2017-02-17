三人同寫大三元 哈登唯一做白工
2017/02/17 06:00
哈登雖拿下大三元，依舊無法帶領火箭獲勝。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕NBA昨天共3人完成「大三元」，只是在這難得一見的場面，哈登顯得最悲情，他締造本季第15次三雙，火箭仍以109：117不敵熱火。魏斯布魯克拿下本季第27次大三元，率隊擊敗尼克。 （美聯社）
哈登攻下38分外帶12籃板、12助攻，但團隊命中率僅41.4%，遠不如熱火的52.4%，成為無緣拿下5連勝的主因。熱火收下近17戰的第14勝，距離東部老八活塞只剩2場勝差。
魏少繳出38分 第27次三雙
尼克「飆風玫瑰」羅斯認為，只要擋住雷霆魏少，就等於將全隊守住，但魏少拒絕被守住，繳出38分、14籃板與12助攻，助隊以116：105擊退尼克；本季他完成大三元，雷霆戰績21勝6敗。
魏少堪稱當代「大三元製造機」，在明星賽前締造27次三雙，僅次於1961-62賽季羅伯森的28次，當年羅伯森單季完成41次大三元為歷史之最，雷霆本季僅剩25場比賽，魏少想寫新猷得更拚才行。
太陽布雷德索 也助隊贏球
太陽布雷德索拿下25分、10籃板與13助攻，率隊以137：101打趴湖人，同時改寫隊史贏湖人最多分紀錄。
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