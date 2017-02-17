籃網主場16連敗 苦等豪歸隊

羅培茲雖狂轟本季新高36分，籃網依舊不敵公鹿，吞下主場16連敗。（美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕富比世排行榜位居市值第7高的籃網，昨主場迎戰勝率未滿5成的公鹿，儘管主將B.羅培茲狂砍本季新高36分，仍以125：129吞下14連敗，也繼續刷新主場16連敗的難堪隊史紀錄，他們至今僅9勝47敗，是NBA史上第9次有球隊在明星賽前勝場未達雙位數。

籃網是聯盟最不會打主場的球隊，場均在家輸10.8分，儘管對公鹿試圖擺脫惡名，從第3節一度落後13分，到末節哨響前2分59秒靠著羅培茲的三分彈追成115：117，始終還是未能逆轉。

NBA先前僅有7隊8次在明星賽前未達雙位數勝場，籃網成為熱火、金塊、公牛、騎士、小牛（2次）、76人、山貓後第8隊，不少球迷都引頸期盼林書豪能在明星賽後對金塊時傷癒歸隊，成為救世主。

球隊市值排行

尼克第1籃網第7

富比世公布目前市值最高的球隊排行榜，籃網以18億美元（約557.9億台幣）名列第7，前3名依序是33億美元（約1022.7億台幣）的尼克、30億美元（約929.8億台幣）的湖人、26億美元（約805.8億台幣）的勇士，巧的是，這3隊都是林書豪的前東家。