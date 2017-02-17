拳擊職業化 台灣拳王將進軍WBC

台灣將成立職業拳擊賽，特別邀請WBO金腰帶徐雀（中）站台，理事長郭枝來（右）也承諾將永續發展。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國拳擊協會昨宣布成立台灣職業拳擊賽，3月起進行海選，賽季於6月開始為期半年，在北中南舉辦巡迴賽事，年底則是最受矚目的台灣職業拳王賽，冠軍將獲得世界拳擊理事會（WBC）參賽資格，站上國際舞台。

3月海選 季賽6月開打

台灣拳擊運動已發展超過40年，但始終僅有業餘比賽，近年拳擊在世界蓬勃發展，2012年倫敦奧運更將女子拳擊納入。

去年里約奧運，男子60公斤級賴主恩成為20年來首位獲得奧運資格的台灣拳擊選手，女子75公斤級陳念琴更是台灣第1位打進奧運的女拳手，2人雖皆於首輪敗北，但仍讓國人看到台灣拳擊的希望。

首屆台灣職業拳擊賽已得到WBC授權，將比照國際等級，至少有10個量級，理事長郭枝來表示，台灣職業拳賽絕對會永續經營，將廣招全台人才參與，獎金和精彩度都將寫下歷史新頁。

首位WBO（世界拳擊組織）金腰帶得主、中國拳王徐雀，昨受邀來台分享經驗，他認為職業化已是世界潮流，台灣選手很有潛力，若能提升拳擊環境，在國際舞台必能占有一席之地。