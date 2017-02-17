《杜哈網球賽》完美復仇 辛然配晉 強

杜哈網賽頭號種子「辛然配」辛吉絲（右）與詹詠然（左）順利取得女雙4強門票。（詹詠然提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣女將詹詠然與新搭檔「瑞士公主」辛吉絲昨在杜哈網賽，以直落二擊敗桑琪士（西班牙）／克蕾帕（斯洛維尼亞），取得女雙4強門票。

今年在雪梨女網賽，詹詠然與妹妹詹皓晴搭檔在首輪爆冷不敵這組「西斯聯軍」，如今改與辛吉絲聯手，克服首盤先被對手破發的危機，2：3落後時連下4局，以6：3先馳得點；次盤辛然配又破了對手3次發球局，以6：3拿下勝利，快意上演復仇秀。

36歲辛吉絲是詹詠然兒時偶像，兩年前辛吉絲曾向詹詠然提出搭檔邀請，因詹詠然與妹妹當時懷抱著奧運夢，兩人無緣合作。

詹家姊妹本季在奧克蘭、雪梨與澳洲公開賽皆在首輪出局，兩人在澳洲已做出短暫分開的決定，即使2月在台灣女網賽捧起金盃，但為了讓職業生涯有更好的發展，詹詠然決定與辛吉絲攜手闖江湖，希望能從中獲得更多學習與磨練機會。

首度合作即開出紅盤，頭號種子「辛然配」4強有機會遭遇第3種子中國彭帥與捷克赫拉瓦科娃。

盧彥勳在男雙出局

另外，「寶島一哥」盧彥勳本週在孟斐斯男網賽登場，前天在單打首輪失利，昨與白俄羅斯布瑞攜手在男雙出擊，全場浪費多達10個破發點，以0：6、3：6不敵澳洲組合艾伯登／湯米奇。