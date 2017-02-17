《澳洲女子公開賽》李旻打得自在 暫居第二
2017/02/17 06:00
李旻賽後接受專訪。（取自李旻twitter）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將李旻昨在ISPS Handa澳洲女子公開賽第1回合，以67桿和南韓崔琦拉等人並列第2，緊追以65桿領先的地主好手克莉克。
李旻從後9洞出發，打了7洞柏忌、博蒂各1個，到了第17洞長洞，差一點打下雙鷹。這個老鷹輕易到手，讓李旻信心大增，回到前9洞又抓4個博蒂，打到第7洞已衝到並列第2。
李旻表示，這回合跟業餘好手俞涵軒同組，兩人一路說說笑笑，心情很輕鬆，加上球場較開闊，也打得較自在。
賽後李旻被問到因英文拼音Min Lee跟澳洲韓裔李敏姬Min Jee Lee很像，曾被誤認的趣事，她說：「我第1次來澳洲比賽時，在墨爾本就有球迷衝著我大喊：Min Jee祝妳好運！我只好尷尬地謝謝他。到了下一洞他發覺搞錯了，跑來說抱歉，我希望能讓球迷知道我是來自台灣的李旻。」
錢珮芸在強風中進帳6個博蒂，吞下3個柏忌，以70桿並列17。曾雅妮前12洞一路打Par，第13洞吞柏忌，隨即在第14洞打回博蒂，以平盤73桿作收，和業餘小將林子涵等人並列61。徐薇淩最後3洞吞下2個柏忌，以74桿並列81。
這場共有9名台灣選手參賽，裙襬搖搖基金會贊助了4名業餘選手，除了林子涵，洪若華繳出76桿、俞涵軒77桿， 盧昕妤和今年首次在LPGA出賽的程思嘉同為78桿。另外台裔紐西蘭選手鄭祺勻花了79桿。
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