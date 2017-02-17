《首屆亞洲羽球混合團體賽 》 台灣不敵中國 仍晉級8強

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2017第一屆亞洲羽球混合團體賽於越南胡志明市舉行，台灣隊昨以0：5不敵中國隊，以1勝1敗獲分組第二，晉級8強。

此戰無關晉級，台灣一哥周天成休兵，小將許仁豪於第二點男單以17：21、14：21不敵世界排名12的石宇奇；連輸兩點的台灣隊，第三點派出男雙世界排名15的「雙麟配」陳宏麟／王齊麟搶攻，前兩局雙方各下一城，決勝局雙方五度平手，無奈最終仍以19：21惜敗。

世界羽聯昨公布最新排名，台灣一姊戴資穎仍是世界第一，這也是她繼2016年12月後，連續12週蟬聯球后寶座；世界球王仍是大馬一哥李宗偉，周天成則排名第9。