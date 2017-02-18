為經典賽練救援 嘟嘟不投開幕戰？
2017/02/18 06:00
潘威倫（資料照）
〔記者郭羿婕／台中報導〕在理想狀況下，今年獅隊開幕戰先發投手將交給「嘟嘟」潘威倫，但考量他在經典賽定位為後援，恐影響調整，黃甘霖說，不一定是嘟嘟，也可能是洋投。
潘威倫去年12月開始跟著台灣隊練習，黃甘霖接代總教練後，還沒親眼見過嘟嘟投球，只透過網路轉播看他在澳洲移訓賽登板，「如果嘟嘟春訓都在這裡，應該沒問題，但他在台灣隊是用於救援而非先發，可能會有影響。」
黃甘霖認為，假如嘟嘟春訓都定位在先發，在健康出賽下，本季可望投30場，但畢竟後援的訓練不同，為經典賽提前備戰也有季中狀況下滑的可能，先發場數恐減半。
不過，這些都是預想情況，黃甘霖說，就像陳鏞基也一樣，在獅隊設定是三壘手，台灣隊則守游擊，「都要等他們回來看調整狀況，才有辦法拿捏。」3名洋投預定3月初報到，蔗總也須親眼「驗收」才能佈局。
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