找回投球自在感 大餅再出發

林岳平（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕去年季中在二軍出賽遭擊中右手大拇指，「大餅」林岳平因骨裂開刀，6月提前報銷，前天才進行8個月來首場實戰，比起前2年的低潮，他找回投球的自在感。

進職棒13年，林岳平累積129次救援成功無人能敵，但離開終結者位置後，前2年陷入生涯最低潮，儘管陸續有小傷而影響穩定性，不過，最大問題是找不到自己原本的特色和投球感覺。

林岳平近2季只在一軍出賽27場、23.2局，看著別人進步，他曾懷疑停滯不前的自己已不足以抗衡，「主要是投球型態不穩定，沒成績時急著想表現，卻沒效果。」去年季中手術後，大餅在成大醫院復健，直到秋訓才開始傳接球，但這段時間反而讓他沉澱，重建身體與充足練習，他說：「重新充電，試看看再出發。」

大餅自認還沒熬過低潮，但至少前天隊內分組賽已恢復實戰，雖面對4名打者都沒解決，他倒認為感覺不差，「比起前2年投起來有點膽怯，現在感覺比較自在。」

今年5月也是大餅心臟手術滿10年，每3個月固定回診從未間斷，當年醫生說12到15年要再動刀更換心臟瓣膜，但暫時不想這些，他說：「我只是想說自己還能投，還可以在場上的時間，儘可能做好、為球隊貢獻，只要你沒放棄，他們就不會放棄。」