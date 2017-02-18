台維斯盃》五盤大戰連敗中國 今雙打最後一搏

陳迪（見圖）與中國選手李喆大戰4小時36分，可惜仍以2：3敗陣。（網協提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台維斯盃網球賽昨於高雄陽明網球場開戰，擁有地主優勢的台灣隊並未把握良機，首點陳迪以盤數2：3不敵李喆，次點莊吉生苦戰5盤，卻因腹部不適而提前退賽。首日台灣隊暫時以0：2落後中國隊，今天下午2點將進行第三點雙打對決，台灣隊預定推出彭賢尹／李冠毅迎敵。

33歲的老將陳迪排名世界第265，昨碰上李喆大戰4小時36分鐘才分出勝負，前4盤雙方平分秋色，關鍵第5盤兩人靠意志力苦撐，陳迪在1、5局二度被破發，但在6、8局回破，無奈第11局被李喆突破，丟掉關鍵一局，最終5：7敗北。

次點莊吉生則強忍身體不適，和對手糾纏至第5盤才放棄，他透露，第2盤開始腹部就很不舒服，無法施力，但又不是拉肚子，回去會再做更詳盡的檢查。

台維斯盃一連3天的賽程分為2-1-2，首日和第3日進行兩點單打，次日則進行雙打，教練江勁彥表示，「首日連丟兩點陷入背水一戰的壓力，但選手都鏖戰至第5盤才敗北，拚鬥精神值得肯定。」