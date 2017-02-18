杜哈網球賽》第二輪就打包 柯珀怎麼了？

繼澳網提前打包後，柯珀在杜哈女網賽次輪又爆冷出局。（資料照，美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕德國「左手劍」柯珀在澳網提前出局，排名掉到世界第二，出征杜哈網球賽狀況仍未好轉，昨再度以4：6、6：0、4：6不敵俄羅斯19歲小將卡薩金娜，次輪爆冷出局。

前球后柯珀2017年狀況低迷，今年已二度敗給世界排名第32的卡薩金娜，柯珀坦言，一直找不到攻擊節奏，比賽中出現過多非受迫性失誤，必須儘快修正缺失。

杜哈當地天候自開賽就不穩定，近期受大雨影響，賽程延誤、場地濕滑，但柯珀不認為表現差是因為天氣，她說：「當然，等待雨停的過程很漫長，但身為職業球員，要隨時調整至最佳狀態。」

台灣女將詹詠然與新搭檔「瑞士公主」辛吉絲，女雙8強賽以直落二輕鬆過關，但中央球場大雨未停，四強對手遲遲未出爐，預料頭號種子「辛然配」最有機會碰上第3種子中國彭帥與捷克赫拉瓦科娃。