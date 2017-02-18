費雪中心奇蹟 郭泓志奔教士

去年底動完第7次手術的郭泓志，暌違5年後重返美職，與教士隊簽下小聯盟合約。 （資料照，記者黃志源攝）

暌違5年 郭泓志的7次刀

重返美職舞台 兩手加起來挨過7次刀，郭泓志想都沒想過還有機會重返美職舞台。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「I will be back!」郭泓志去年10月動完生涯第7次手術後，曾寫下這句英文宣告他將重返球場，昨和教士達成小聯盟合約協議，果真暌違5年再「飛」回美職舞台、續寫不死鳥傳奇。郭泓志說：「對於這突如其來的一次，我只有感謝，現在就是繼續拚，我想在美國試試看我可以走多遠。」

35歲的郭泓志去年結束和獅隊的3年合約後，11月接受本報專訪時就說：「放棄比想做更難，我現在還是希望能有一個舞台，讓我去嘗試開完刀的結果。」如今這個舞台不但出現，還是超乎他個人預期的美職戰場，據了解，若成功升上大聯盟，年薪至少超過大聯盟底薪53.5萬美元（約1657萬台幣）。

昨通過體檢21日報到

郭泓志今年1月上旬就飛往費雪訓練中心調整，月底進牛棚練投，結果吸引教士隊多次前往觀察，決定提供小聯盟合約。直到昨天確定郭泓志的體檢通過後，所屬展逸運動行銷也正式發出新聞稿，宣布郭泓志在台灣時間2月21日將向球隊報到，為3月2日開始的小聯盟春訓作準備。

赴美自訓獲驚喜大禮

關於郭泓志將回歸美職，本報在2月12日就獨家披露此消息，當時經紀公司未否認。郭泓志原先赴美只是單純想把狀況調好，接著再思考合約問題，卻沒想到他的狀況比想像中更好，意外獲得教士的青睞。

這是郭泓志繼道奇、水手及2012年的小熊後，第4支加盟的美職球隊。這紙合約並未附帶大聯盟春訓，而是直接從小聯盟開始，在3月中旬開始比賽後，再視他的狀況決定從哪個層級投起。

郭泓志也對之前已開出合約條件的富邦悍將表示感謝，因為富邦領隊蔡承儒和總教練葉君璋都給他很多鼓勵，但既然他已獲得美職合約，就暫時不去想重回中職的事。