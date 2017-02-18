18年來3關鍵人物 促成小小郭「美」事

教士3A教頭巴拉哈斯。（取自小聯盟網站）

郭泓志和教士的深厚淵源，成為他能再度和美職舞台結緣的關鍵。

興梠英三郎（右）1999年曾來台出席郭泓志的加盟記者會。（資料照）

郭泓志在7月就將滿36歲，兩手加起來又挨過7次刀。以這樣的高齡和傷痛史還能獲得教士提供小聯盟合約，就連經紀人張嘉元都說：「這很少見，一般球隊都是要給年輕人機會。」

齋藤隆（左）目前擔任教士顧問。（取自網路）

但從目前擔任教士顧問的齋藤隆、3A教頭巴拉哈斯，到亞洲部球探總監興梠英三郎，都曾待過道奇，也都對郭泓志很了解，就成為這紙合約背後的KEY MAN。

齋藤隆現任教士顧問

郭泓志1月底在費雪訓練中心進牛棚時，齋藤隆就前往觀看，也將他的狀況回報教士高層。47歲的齋藤隆還用自身經歷鼓勵小小郭，指他當年離開日職時已35歲，之後不但在大聯盟多學一種新球路，還在美職投到42歲，他相信小小郭也做得到。

3A教頭曾是投捕搭檔

捕手出身的巴拉哈斯則在2010、2011年待過道奇，更接過全盛時期的「郭式火球」。郭泓志在2010年以單季防禦率1.20，創下隊史單季至少50局投球的最低防禦率紀錄時，巴拉哈斯就是見證人，如今他在3A執教，若有機會共事，勢必比其他人更懂郭的好。

球探總監是旅美貴人

興梠英三郎則是18年前道奇簽下郭泓志的關鍵人物，他當年擔任道奇國際事務部亞洲區代表，還曾在1999年7月來台出席郭泓志的加盟記者會。如今郭泓志在美職「重生」，又和當年貴人重逢，也成佳話。（記者倪婉君）