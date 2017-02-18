小小郭能否複製 建仔夢幻劇本

去年底王建民（右）曾與郭泓志（左）分享交流夾球訓練。 （展逸國際行銷提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕教士目前正值重建期，郭泓志能否複製王建民去年重返大聯盟的夢幻劇本，成為今年最受注目的台灣棒壇大事。

王建民去年暌違將近1000天重返大聯盟投手丘，但郭泓志和大聯盟「失聯」更久，他今年要挑戰超過2000天後再重返最高殿堂。郭泓志上一次在大聯盟登板，已是2011年9月25日在道奇時，當時對手正是如今的新東家教士。

儘管難度很高，但郭泓志正是「沒有不可能」的代表人物。況且教士去年以68勝94敗在國聯西區墊底，今年先發戰力依舊薄弱，新球季仍可能會倚賴牛棚，也是郭泓志的機會。

教士牛棚去年團隊防禦率4.18，在大聯盟30隊中排第23名，牛棚主力包括終結者茂爾等4人，郭泓志則必須和至少10人競爭缺額。

王建民和郭泓志在去年底曾一起練習，建仔還曾將在渥爾佛斯棒球學校的訓練方式和小小郭分享，並認為在稍事提點之後，小小郭丟球的感覺比較好。建仔在魔法學校的「手氣」，是否能傳到小小郭身上，球迷都在期待。

至於建仔本人仍在佛州棒球學校努力，今年仍以重返大聯盟為目標，他之前雖說過沒有球隊就退休，但目前尚未放棄，經紀公司也全力幫他尋覓戰場。