沒搶到郭泓志 葉君璋失望也高興

葉君璋（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將沒爭取到郭泓志，總教練葉君璋有點失望也有點高興，他不諱言，知道美職可能有球隊會簽郭泓志已經有段時間，祝福郭泓志可以重新拚上大聯盟。

葉總指出，郭泓志未獲統一獅續約後，雖然不曾直接與他講上話，但一直透過經紀公司保持聯繫，了解郭泓志的狀況與意願，「他很尊重我們，之前就讓我們知道，他有回美職的想法，可能有球隊會簽他，不管是誰，應該都會先選那邊吧？」葉總說。

葉總認為，教士簽郭泓志，有點類似去年皇家簽王建民，如果郭泓志因此重回大聯盟，意義比留在台灣更大，「用小聯盟合約簽並邀請參加春訓，在美職很常見，今天還在、明天就再見，春訓有很多這種選手，只要賭到一個能用的，球隊就賺到了。」

好幾位前道奇的球團高層，目前轉到教士任職，應是該隊願意簽郭泓志的主因，葉總對此並不意外，「郭泓志受過哪些傷、開過什麼刀、最好的時候是什麼樣子，他們應該比誰都清楚。」

葉總表示，站在富邦的立場，沒爭取到郭泓志當然失望；站在個人的立場，被教士簽下，就有機會拚重返大聯盟，除了高興外，只有祝福。