柯爾壞壞 明星賽預告「杜魏大和解」

全明星賽陣容

兩人同時上? 杜蘭特無奈

2017明星賽週

〔記者卓佳萍／綜合報導〕NBA版「分手擂台」將搬上明星賽主舞台，西部明星賽教練柯爾透露，他考慮安排前雷霆隊最佳拍檔杜蘭特、魏斯布魯克兩人同時上場，增添明星賽話題。

杜蘭特（右）與魏斯布魯克去年明星賽互動熱絡，今年卻因杜蘭特離隊反目成仇。（資料照，歐新社）

魏斯布魯克、杜蘭特季初分道揚鑣，昔日友好情誼破裂，日前兩人在奧克拉荷馬碰頭，當時面對面互嗆，火藥味十足，如今於明星賽再度同隊且有機會同台「合作」。杜蘭特無奈地說：「每個人都愛戲劇效果，感覺我們像在演一齣肥皂劇、實境秀，大家只關注我們私下的關係、通話內容，而不在乎我們的表現。」

勇士四巨頭 將同時上場

勇士隊教練柯爾將執掌西部明星隊兵符，他表示，他的工作不是下達戰術，而是調配球員上場時間，至於詳細計畫，他想先保密，僅稍微「爆雷」，勇士隊四巨頭將會同時上場。

連4年獲選明星賽的勇士隊球星柯瑞期待比賽到來，他認為，隊友格林將是球賽的潤滑劑，「他一定會搞笑，講話講得很大聲，把氣氛搞得跟平常勇士隊休息室一樣。」格林表示，他很樂意扮演這個角色；至於怎麼看待魏斯布魯克跟杜蘭特互動，他認為，明星賽各隊聚集12位明星球員，儘管兩人母隊不同了，明星賽都是為西部而戰。

對杜蘭特而言，明星賽是神聖的，他說：「能跟其他三位隊友一起打明星賽，連教練都來自同隊，我會好好珍惜這個機會。」東西部全明星賽將於台灣時間20日早上9點開打。